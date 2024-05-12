Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Глава столицы Сергей Собянин выразил благодарность сотрудникам столичных учреждений здравоохранения за профессионализм, преданность делу и трудолюбие.
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