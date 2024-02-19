В России идёт подготовка изъятия Климовского патронного завода

Семен Борисов

Вот-вот!Новость то прошла давно,а сдвигов то не видать!Кто-то наверху плотненько сидит на кормушке с этого завода.Это же вообще охренеть,оборонный завод в частных руках!!!А может наш генпрокурор Краснов какой нибудь его родственник?Уж очень что-то мутно насчет биографии Бориса-Романа Краснова.