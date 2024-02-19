Генеральная прокуратура РФ готовит исковое заявление об изъятии Климовского специализированного патронного завода в государственную собственность.
В России идёт подготовка изъятия Климовского патронного завода
Комментарии
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Валерий Бирюков
Что-то долго тянется процесс: поди Краснов кому-то "отслюнявил".
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17 час.
Семен Борисов
Вот-вот!Новость то прошла давно,а сдвигов то не видать!Кто-то наверху плотненько сидит на кормушке с этого завода.Это же вообще охренеть,оборонный завод в частных руках!!!А может наш генпрокурор Краснов какой нибудь его родственник?Уж очень что-то мутно насчет биографии Бориса-Романа Краснова.
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14 час.
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