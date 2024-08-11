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Shot: виллу Меладзе в Крыму потребовали отдать под санаторий для участников СВО

Братьев Константина и Валерия Меладзе призвали оказать поддержку российским военным. Так они смогут восстановить репутацию в обществе, об этом Telegram-каналу Shot заявил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

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