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Politico: Чиновникам Евросоюза запретили одеваться так же, как Зеленский

Politico: Чиновникам Евросоюза запретили одеваться так же, как Зеленский

На предстоящем саммите Евросоюз – Украина, который пройдет в Киеве, европейским чиновникам запретили надевать одежду цвета хаки, какую обычно носит украинский лидер Владимир Зеленский, пишет Politico, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.

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