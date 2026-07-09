Маленькие счастья: 50+ кадров, от которых мир становится добрее

Порой достаточно одного взгляда на умилительное создание, чтобы день заиграл новыми красками. Щенок с коробкой, хомяк в поварском колпаке, котёнок в капюшоне, черепашка в шапочке — десятки крошечных существ живут в своё удовольствие и совершенно не против поделиться частичкой своего счастья.
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