Контракт на миллиард: Пентагон заказал строительство двух ракетных фрегатов

К 2030 году в Соединённых Штатах появятся два новеньких ракетных фрегата. Обойдутся в миллиард.США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine на разработку и создание двух ракетных фрегатов.
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