"РБК-Украина": в Киевской области повреждена ЛЭП

Линия электропередачи повреждена в Киевской области. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина". Корреспонденты отметили, что в регионе дважды объявляли воздушную тревогу, которая в общей сложности продолжалась более четырех часов.
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