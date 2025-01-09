Трамповский разворот

Алексей Горшков

Привыкли мы,что понятия "левый", "марксизм", и т.п. - сугубо ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, однако это не всегда так! По моему твёрдому мнению - саму идею марксизма, как глобалистскую, антигосударственную - внедрили в Российскую Империю государства - её конкуренты, прежде всего - наш "заклятый друг" Великобритания! И, вроде как бы, на первых порах им удалось устранения своего конкурента добиться - период с Февральской революции и до 1929 года ни постфевральское, ни Советское - российские государства, ни ранний СССР - СИЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, способными конкурировать - НЕ БЫЛИ !!! Зато были, если вспомнить, такие "закидоны", впоследствии осуждённые (по-моему - И ПРАВИЛЬНО), как "троцкистские" - как "революционная история", где всё хорошо - лишь бы с государством-"угнетателем" бороться, "свободная семья" - где секс - "как выпить стакан воды" (И. Арманд), даже ОДНОПОЛЫЕ браки - изобретение не нашего времени - а РАННЕСОВЕТСКОЕ !!! Мне вспоминается самая первая серия сериала "Государственная граница" - когда во время Октябрьской революции в штаб пограничников является делегация революционеров, и требует от служащих там покинуть помещение, поскольку "границы упраздняются, и пограничники больше не нужны", а в их помещении теперь будет "Музей раскрепощённой семьи"! А вот ПОСЛЕ 1929 года, взяв курс на "социализм в одной, отдельно взятой, стране", вобрав в себя из марксизма здравые идеи, и отбросив всякий бред о МИРОВОМ ГОСПОДСТВЕ (а чем иным является "Мировая революция", ведущая к "Земшарной республике"?) - СССР и стал НОРМАЛЬНЫМ, причём ПЕРЕДОВЫМ, государством, вообще - высшим проявлением российской государственности!