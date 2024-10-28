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История любви Марка Кондратюка и Александры Трусовой, которая закончилась, к разочарованию поклонников

«Русская ракета» Александра Трусова, которая прославилась на весь мир выполнением четверных прыжков на соревнованиях, в интервью заявляла, что до окончания спортивной карьеры не планирует серьезных отношений.

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