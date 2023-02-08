РФ запросила участие Уотерса в заседании Совбеза ООН

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия направила в Совбез организации запрос на включение одного из основателей британской группы «Пинк Флойд» Роджера Уотерса в заседание по вопросу Украины, передает корреспондент УтроNews.
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия направила в Совбез организации запрос на включение одного из основателей британской группы «Пинк Флойд» Роджера Уотерса в заседание по вопросу Украины, передает корреспондент УтроNews.
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