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РФ запросила участие Уотерса в заседании Совбеза ООН

РФ запросила участие Уотерса в заседании Совбеза ООН

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия направила в Совбез организации запрос на включение одного из основателей британской группы «Пинк Флойд» Роджера Уотерса в заседание по вопросу Украины, передает корреспондент УтроNews.

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