Умного кота из Одинцова выставили на продажу за 200 млн рублей

Скриншот объявления В Московской области на продажу выставили умного кота. Владелец питомца из Одинцова, который установил цену за питомца в 200 миллионов рублей, уточняет, что кот умеет смывать воду за собой и людьми.
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