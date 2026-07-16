«Украинскому дрону дым глаза выест»: как бойцов на СВО учат применению аэрозольных завес

Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии, воюющие в составе группировки войск «Днепр», в ходе боевой подготовки в тыловой зоне СВО отрабатывают наступательные действия с использованием новой тактики, сообщили в Минобороны.
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