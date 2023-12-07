Президентские выборы пройдут в России 17 марта 2024 года

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении постановление, которое было принято палатой на заседании в четверг, 7 декабря.
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