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В Миллерово отдел Роспотребнадзора проведет день открытых дверей

В целях реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышения грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, развития механизма открытости Роспотребнадзора 14.

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