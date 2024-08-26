Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Поведение страусов

Поведение страусов

Виктор Анисимов  Можно прятать "голову в песок", уподобясь страусу, можно не замечать очевидное, можно считать что те кто предупреждает о неизбежности "большой войны", в том числе и я, Виктор Анисимов, сошли с ума, и городят всякую хрень стремясь напугать наше инертное общество живущее мирной жизнью, и никак не желающее признать что сейчас Россия сейчас ведёт войну не с украиной, а со странами глобального Запада за своё существование.

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