15 лет турниру: как «Кубок Балтики» стал визитной карточкой петербургского армрестлинга СпортпрессаВ спортивном комплексе «ВИФК» завершились финалы XV Всероссийских соревнований по армрестлингу «Кубок Балтики».
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