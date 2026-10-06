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15 лет турниру: как «Кубок Балтики» стал визитной карточкой петербургского армрестлинга

15 лет турниру: как «Кубок Балтики» стал визитной карточкой петербургского армрестлинга

15 лет турниру: как «Кубок Балтики» стал визитной карточкой петербургского армрестлинга СпортпрессаВ спортивном комплексе «ВИФК» завершились финалы XV Всероссийских соревнований по армрестлингу «Кубок Балтики».

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