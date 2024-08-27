Собянин: Нацпроект помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов

Нацпроект реализуется за счет средств городского бюджета Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о национальном проекте «Производительность труда», благодаря которому столичное предприятие «Моторика» увеличило выпуск бионических протезов на 20%.
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