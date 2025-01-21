Трихолог объяснила, почему подростки начали массово лысеть

Трихолог Егорова: подростковая алопеция прогрессирует из-за регулярного стресса Постоянный стресс, низкое качество продуктов и неправильное питание провоцируют у подростков облысение, иными словами алопецию, заявила 360.
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