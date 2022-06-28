Штаб-квартира ООН (архівне фото) 6 країн – членів Ради безпеки ООН засудили російський удар по Кременчуку Заяву США, Албанії, Великобританії, Ірландії, Норвегії та Франції було зроблено до початку екстреного засідання Ради безпеки, на якому виступив по відеозв'язку президент України У вівторок президент України Володимир Зеленський виступив з відеозв'язку на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, […] Сообщение 6 країн – членів Ради безпеки ООН засудили російський удар по Кременчуку появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.