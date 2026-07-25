Китай сообщил о прорыве в технологиях интерфейсов «мозг — компьютер»: ученые впервые синхронно собрали ЭЭГ-данные у тысяч человек

И эти люди находились в разных местахКитайские ученые сделали еще один шаг к развитию нейроинтерфейсов: представлена система, которая впервые в мире позволяет одновременно считывать электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у тысяч людей, находящихся в разных местах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии