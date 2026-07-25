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Китай сообщил о прорыве в технологиях интерфейсов «мозг — компьютер»: ученые впервые синхронно собрали ЭЭГ-данные у тысяч человек

Китай сообщил о прорыве в технологиях интерфейсов «мозг — компьютер»: ученые впервые синхронно собрали ЭЭГ-данные у тысяч человек

И эти люди находились в разных местахКитайские ученые сделали еще один шаг к развитию нейроинтерфейсов: представлена система, которая впервые в мире позволяет одновременно считывать электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у тысяч людей, находящихся в разных местах.

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