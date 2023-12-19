Зеленский нашел виновных в провале «контрнаступа»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года во вторник, 19 декабря, назвал «еще одну причину неудачи» с контрнаступлением на юге Украины, – сообщает украинское издание Страна.
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