Zoox первой в США разрешили коммерческий запуск роботакси без руля и педалей

Служба роботакси Zoox, принадлежащая компании Amazon.com Inc., стала первой в США, получившей федеральное разрешение на осуществление платных пассажирских перевозок с использованием беспилотных автомобилей, не имеющих традиционных средств управления.
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