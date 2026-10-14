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Калужские новости

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В Калуге ищут подрядчика для реставрации усадьбы Хлюстина

В Калуге ищут подрядчика для реставрации усадьбы Хлюстина

Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения, усадьбы Хлюстина, разделят на два этапа: предварительные исследования завершат до декабря 2026 года, полный проект подготовят до июля 2027 года.

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