НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

В США могут запустить антимонопольный процесс против Apple в первой половине 20...

В США могут запустить антимонопольный процесс против Apple в первой половине 20...

В США могут запустить антимонопольный процесс против Apple в первой половине 2024 годаМинистерство юстиции США вплотную приблизилось в своём антимонопольном расследовании в отношении Apple в связи с её действиями по защите доминирования iPhone на рынке смартфонов к предъявлению обвинений уже в первой половине этого года, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх