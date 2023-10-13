Почему пятница, 13-е, вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить

Какие страшные события на самом деле происходили в пятницу, 13-го, и что поможет её пережить без потерь Ну что, опять пришла пора бояться? Наступила пятница, 13-е, – день, который наводит суеверный ужас на многих людей.
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