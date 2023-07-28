Театр абсурда

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Культ ненависти

Культ ненависти

АНАТОЛИЙ  УРСИДА Сегодня каждый российский, да и не только российский, гражданин может убедиться, что с недогосударством, где вороватые манкурты-кровопийцы управляют экзальтированными зилотами, которые в буквальном смысле сочатся чванством и почти поголовно поражены манией величия, договориться о чём-либо практически невозможно.

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