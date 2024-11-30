Украина внезапно получила «черную метку» от неожиданной страны

Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией.