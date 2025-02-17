В Еврокомиссии пояснили, какого мира заслуживает Украина

Фон дер Ляйен: лидеры ЕС считают, что Украина заслуживает мира через силу Украина заслуживает мира через силу, считают участники экстренного саммита Европейского союза, который проходит на территории Парижа по инициативе французской стороны.
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