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В Еврокомиссии пояснили, какого мира заслуживает Украина

В Еврокомиссии пояснили, какого мира заслуживает Украина

Фон дер Ляйен: лидеры ЕС считают, что Украина заслуживает мира через силу Украина заслуживает мира через силу, считают участники экстренного саммита Европейского союза, который проходит на территории Парижа по инициативе французской стороны.

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