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Жестокое избиение инвалида СВО: власти пообещали ответ

Жестокое избиение инвалида СВО: власти пообещали ответ

В Забайкальском крае произошел дикий инцидент: несколько человек избили участника российской спецоперации, который потерял ногу во время боевых действий.

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Комментарии
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ИД
Иван Денисов
Столько, здоровых безбашенных мужиков, засиделось в тылу, сил набрались, а применить не куда....
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10 час.
Ч
ЧилиИвано
Мобилизация и военное положение даёт повод называть линию соприкосновения на окраине - фронтом. А так да, раздрай в головах граждан, мобилизовать общество некому, а запретов выше крыши - даже махорку в магазине магнит запретили.
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10 час.
П
Павел
Вот бы приехали однополчане этого человека которого избили))))))) я бы посмотрел как бы они справились бы))))
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9 час.

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