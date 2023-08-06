Жестокое избиение инвалида СВО: власти пообещали ответ

ИД Иван Денисов Столько, здоровых безбашенных мужиков, засиделось в тылу, сил набрались, а применить не куда....

Ч ЧилиИвано Мобилизация и военное положение даёт повод называть линию соприкосновения на окраине - фронтом. А так да, раздрай в головах граждан, мобилизовать общество некому, а запретов выше крыши - даже махорку в магазине магнит запретили.