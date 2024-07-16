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В Нижнем Новгороде медианная скорость скачивания в сети МегаФона на 25% выше средней по стране

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Опубликованы результаты независимого исследования международной компании Ookla® за первый и второй кварталы 2024 года.

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