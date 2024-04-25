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Раскрыты подробности об уничтожении Abrams в зоне спецоперации

Раскрыты подробности об уничтожении Abrams в зоне спецоперации

Военнослужащие группировки войск «Центр», подбившие «Ланцетом» танк Abrams производства США в зоне спецоперации, охотились на машину три дня.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Надоела эта охота на Абрамсы, в конце концов притащите в Москву и поставьте напротив посольства США.
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11 час.

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