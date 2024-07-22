Вячеслав Запорожан: "Изменения в Конституцию могут быть внесены, только если их на референдуме одобрят более 50% всех граждан"

Молдова не может вступить в Европейский союз или изменить статус постоянного нейтралитета, закрепленный в Конституции, кроме как путем организации референдума, на котором более 50% граждан, зарегистрированных в списках избирателей, проголосуют «за».
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