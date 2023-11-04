Россия обогнала Китай по строительству жилья

Темпы строительства жилья в России в пересчете на душу населения опережают аналогичные показатели Китая, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления на форуме «Россия» По данным Хуснуллина, в России в прошлом году построили 103 млн кв.
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