За хранение взрывчатых веществ и боеприпасов петрозаводчанину грозит до 8 лет лишения свободы

Полицейские обнаружили у 61-летнего жителя Петрозаводск 257 боевых винтовочных патронов, 112 спортивно-охотничьих винтовочных патронов, а также более десятка самодельных зажигательных трубок и фрагменты детонирующего шнура, снаряжённого мощным взрывчатым веществом.
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