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Север Пресс

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Красота по-салехардски: сколько северяне тратят на себя в салонах красоты

Красота по-салехардски: сколько северяне тратят на себя в салонах красоты

Бьюти-индустрия в Салехарде живет по своим правилам: здесь уютные районные парикмахерские с демократичными ценами соседствуют со стильными салонами, услуги в которых стоят как в столице.

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