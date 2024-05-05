У бывшей девушки Александра Петрова Стаси Милославской новый роман

Стася Милославская встречается с главным редактором журнала “Правила жизни” Трифоном Бебутовым. Еще в прошлом месяце пару заметили вместе на светском мероприятии, а теперь их роман подтвердили в журнале “Москвичка”.
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