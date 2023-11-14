Революция геев произошла в Ватикане

Natalija Osminina

А что остается Ватикану - только прогнуться под своего партнера - Шваба ( одного из авторов "Великой перезагрузки" - в изначальном варианте "Великого обнуления"). Без денег банкиров, видимо, сформировать из стран центральной Европы (стран бывшей Габсбургской Империи, пинадлежащей папству) у Ватикана не вытанцовывалось никак. А умные банкиры, зная, что Бреттон-Вудская система рушится, таким образом делают свои фантики весомыми индустриальными. И за все приходится платить - страны центральной Европы (Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Бавария и Швабия и пр.) не будут нищими- это будет какой-никакой нвропейский рынок. Но на этой территории будет внедряться Содом и Гоморра.