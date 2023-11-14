Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    А что остается Ватикану - только прогнуться под своего партнера - Шваба ( одного из авторов "Великой перезагрузки" - ...Революция геев пр...
  • Николай Бодарев
    Антихрист бродит по планете. Ждем новых Содомов и Гомеров.Революция геев пр...
  • Natalija Osminina
    Так президент Латвии, которого не так давно выбрали латыши (кстати, в Латвии более 40% русскоязычного населения)- отк...Бредни Стефанишин...

Революция геев произошла в Ватикане

Революция геев произошла в Ватикане

Автор Telegram-канала ГОЛОВАНОВ @romagolovanov - «Специально для RT» :    Vatican News: «Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение, быть крёстными родителями и свидетелями на венчании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Бодарев
Антихрист бродит по планете. Ждем новых Содомов и Гомеров.
Ответить
5 мин.
Natalija Osminina
А что остается Ватикану - только прогнуться под своего партнера - Шваба ( одного из авторов &quot;Великой перезагрузки&quot; - в изначальном варианте &quot;Великого обнуления&quot;). Без  денег банкиров,  видимо, сформировать из  стран  центральной Европы (стран бывшей Габсбургской Империи, пинадлежащей папству) у Ватикана не  вытанцовывалось никак. А умные банкиры, зная, что Бреттон-Вудская система рушится, таким образом делают свои фантики весомыми индустриальными. И за все приходится платить - страны центральной Европы (Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Бавария и Швабия и пр.) не будут нищими- это будет какой-никакой нвропейский рынок. Но на этой территории будет внедряться Содом и Гоморра.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх