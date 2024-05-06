Диетолог рассказала, чем опасно переедание колбасы и какова безопасная дозировка. Больше никаких бутербродов: врач назвал безопасную суточную дозу колбасы Врач-эндокринолог Ольга Чухачева рассказала журналистам «Газеты.
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