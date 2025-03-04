Лолита Милявская резко отозвалась об актрисе Яной Поплавской, заявив, что её патриотизм - напускной, ненастоящий.
Лолита на "Соловьёв Live" атаковала Яну Поплавскую. А Кушанашвили вообще ее оскорбил
Комментарии
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рубцова галина
Лолита и прочая... , начиная с конца восьмидесятых, вынесли в эфир , на сцену, в кинематограф *культуру* общественных уборных. Народ устал от пошлости и цинизма.
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19 час.
АС
Александр Сысоев
У Поплавской сын участник реальных боевых действий на СВО, и этим все сказано. А Кушанашвили и Милявская всего лишь беспринципные дельцы от псевдокультуры, пошлые и наглые, не заслуживающие выступлений перед широкой аудиторией. Ну так, если только где-нибудь в дешевом ресторане.
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13 час.
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