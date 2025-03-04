Лолита на "Соловьёв Live" атаковала Яну Поплавскую. А Кушанашвили вообще ее оскорбил

Лолита и прочая... , начиная с конца восьмидесятых, вынесли в эфир , на сцену, в кинематограф *культуру* общественных уборных. Народ устал от пошлости и цинизма.

АС

Александр Сысоев

У Поплавской сын участник реальных боевых действий на СВО, и этим все сказано. А Кушанашвили и Милявская всего лишь беспринципные дельцы от псевдокультуры, пошлые и наглые, не заслуживающие выступлений перед широкой аудиторией. Ну так, если только где-нибудь в дешевом ресторане.