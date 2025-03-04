Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    про наполеона сама выдумала или какой блохер  этой хренью по башке вдарил? ... иди щи вари, а то явится сожитель в кр..."Поймут ли народ ...
  • Людмила Лепаева
    Куда не плюнь везде азеры мэрыПремии себе и сер...
  • V K
    Сколько игл в жопу свинье ни втыкай, дикобраза из неё не получится...Превратить Украин...

Лолита на "Соловьёв Live" атаковала Яну Поплавскую. А Кушанашвили вообще ее оскорбил

Лолита на "Соловьёв Live" атаковала Яну Поплавскую. А Кушанашвили вообще ее оскорбил

Лолита Милявская резко отозвалась об актрисе Яной Поплавской, заявив, что её патриотизм - напускной, ненастоящий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
рубцова галина
Лолита и прочая...  , начиная  с конца восьмидесятых, вынесли в  эфир , на сцену, в кинематограф  *культуру*  общественных  уборных. Народ устал от пошлости и цинизма.
Ответить
19 час.
АС
Александр Сысоев
У Поплавской сын участник реальных боевых действий на СВО, и этим все сказано. А Кушанашвили и Милявская всего лишь беспринципные дельцы от псевдокультуры, пошлые и наглые, не заслуживающие  выступлений перед широкой аудиторией. Ну так, если только где-нибудь в дешевом ресторане.
Ответить
13 час.
наверх