Кузбасские коммунальщики устранили сложную аварию на сетях в Горловке

В Горловке, на территории ДНР, работает аварийно-восстановительный отряд из Кузбасса. На днях специалисты ликвидировали аварию в Центральном районе города – в непростых условиях установили свертную муфту на трубопроводе.
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