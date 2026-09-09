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HR-эксперт Лоикова: неопытных и некоммуникативных работников не повышают

HR-эксперт Лоикова: неопытных и некоммуникативных работников не повышают

Начинающим молодым сотрудникам чаще всего отказывают в повышении. Для карьерного роста очень важно иметь практический опыт, как минимум – на уровне стажировок во время обучения, рассказала НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

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