Матвиенко осмотрела ЦИТО Ростеха, молочный комбинат и Тульский Кремль

Валентина Матвиенко осмотрела филиал ЦИТО Ростеха, молочный комбинат и посетила Тульский Кремль с Успенским собором в рамках рабочего визита.
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Ну и каков результат траты государственных денег на пенсионерку Матвиенко? Съездила....посмотрела.... Турист, однако! Ей пора на пенсию!