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Тульские новости

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Матвиенко осмотрела ЦИТО Ростеха, молочный комбинат и Тульский Кремль

Матвиенко осмотрела ЦИТО Ростеха, молочный комбинат и Тульский Кремль

Валентина Матвиенко осмотрела филиал ЦИТО Ростеха, молочный комбинат и посетила Тульский Кремль с Успенским собором в рамках рабочего визита.

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