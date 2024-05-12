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Почти 1000 человек за два дня. В Харьковской области идёт эвакуация на фоне продвижения русских сил

Почти 1000 человек за два дня. В Харьковской области идёт эвакуация на фоне продвижения русских сил

Национальная полиция Украины сообщила об эвакуации 970 человек в Харьковской области. Известно, что за два дня вывезено уже почти 1000 человек.

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