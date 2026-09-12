Сентябрьская грибная охота: как отличить деликатес от смертельной угрозы

Осенний лес — это особый мир, где под шорох опадающей листвы скрываются настоящие сокровища. Сентябрь дарит грибникам уникальное сочетание условий: земля пропитывается влагой от ночных туманов и моросящих дождей, а дневное солнце уже не обжигает, а мягко прогревает лесную подстилку.
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