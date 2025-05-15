Steak Lovers
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Steak Lovers

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Новый рецепт салата на весну и лето. Сделать проще простого, в меру легкий и не вредит фигуре

Новый рецепт салата на весну и лето. Сделать проще простого, в меру легкий и не вредит фигуре

Салаты с мясом редко бывают сбалансированными, но этот рецепт приятное исключение. Сыровяленое мясо обеспечивает сытность, нут дает плотность текстуры, а заправка на пармезане, горчице и бальзамическом уксусе идеально дополняет общую картину.

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