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«Спартак» Москва: введен новый лимит зарплат до €2,5 млн для игроков

«Спартак» Москва: введен новый лимит зарплат до €2,5 млн для игроков

Футбольный клуб «Спартак» Москва, под руководством спортивного директора Томаша Амарала, ввел новый потолок зарплат.

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