Два украинских дрона влетели в квартиру в городе Шебекино

Два украинских беспилотника влетели в квартиру в белгородском городе Шебекино. Первый дрон повредил остекление, второй залетел в квартиру и спровоцировал пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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