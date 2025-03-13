Вам это тоже надо: назван веский повод, почему женщина должна сделать мужа счастливым

Пришел домой с работы, а жена недовольная, раздраженная. И сразу настроение как-то падает. Или обратная ситуация: проснулась утром счастливая, одухотворенная, но увидела своего понурого супруга — и весь возвышенный запал сразу пропал.
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