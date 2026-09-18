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В РФ стартовали выборы в Госдуму. В первый день явка по регионам высокая

В РФ стартовали выборы в Госдуму. В первый день явка по регионам высокая

18 сентября стартовали выборы в Госдуму IX созыва, губернаторов и региональные парламенты. По всей стране открыты более 90 тысяч избирательных участков, запланировано более 2,2 тысяч кампаний.

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