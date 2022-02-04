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В посольстве РФ посчитали невозможной передачу Москвой в СМИ документа США по безопасности

В посольстве РФ посчитали невозможной передачу Москвой в СМИ документа США по безопасности

Заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что именно Москва передала испанской газете El Pais секретный документ Вашингтона с ответами на предложения России по гарантиям безопасности, вызывают недоумение.

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